Presentata la ventisettesima edizione della rassegna Cedac al cineteatro Olbia. Molte le attrici, tra commedia e riflessioni sull’amore, protagoniste della scena; da Chiara Francini a Benedicta Boccoli, da Gaia Nanni a Debora Caprioglio, negli otto spettacoli che terranno banco da dicembre ad aprile.

“Siamo orgogliosi di aver sostenuto questa rassegna che ha compiuto 27 anni; interessante e divertente, riesce ad abbracciare i gusti di tutto il pubblico. Saranno sicuramente otto serate da tutto esaurito – ha detto l’Assessora alla cultura, Sabrina Serra -, finalmente si torna serenamente a teatro a vivere in presenza lo spettacolo”.

La rassegna apre il primo dicembre con l’ultimo monologo di Chiara Francini, “Una ragazza come io”, storia autobiografica scritta a quattro mani con Nicola Borghese. Gli spettacoli riprendono a gennaio, il 12, con l’omaggio al genio di Molière: in “Preziose ridicole” Benedicta Boccoli e Lorenza Mario sono dirette da Stefano Artissunch. Il 31 gennaio va in scena Harold Pinter: Stefano Braschi, Stefania Medri e Michele Sinisi portano sul palco “Tradimenti”, un classico del ‘900.

Una produzione sarda inaugura febbraio, “Due fratelli”, per la regia di Maria Assunta Calvisi , con Noemi Medas, Giaime Nonnis e Leonardo Tomasi; mese che si chiude con “Donne guerriere” con la cantautrice Ginevra Di Marco e Gaia Nanni accompagnate dalla musiche di Francesco Magnelli e Andrea Salvadori a rievocare storie di lotta ed emancipazione. La regia di Emilio Solfrizzi porta sul palco, il 9 marzo, Debora Caprioglio e Pino Quartullo, in “Buoni da morire”, una coppia alle prese con le ansie genitoriali che vivrà una storia indimenticabile. Il 31 marzo sarà la volta di “Tutto per Lola”, commedia in giallo con protagoniste, tra le altre, Eva Grimaldi ed Eva Robin’s.

La rassegna si chiude il 21 aprile con il one man show di Gabriele Cirilli che in “Duepuntozero” si racconta tra commedia e cabaret.

“Uno spaccato eterogeneo delle varie declinazioni dei linguaggi in palcoscenico - ha commentato la direttrice artistica della Cedac, Valeria Ciabattoni – in questa stagione si è puntato verso la brillantezza della commedia per spazzare via gli ultimi brandelli della pandemia. Con questo cartellone stimoleremo con un sorriso il ritorno a teatro senza paura. I biglietti, ha spiegato il referente del teatro olbiese, Cesare Lombardo, saranno in vendita ( prima per i vecchi abbonati) da domani. “La grande prosa” è organizzata da Cedac con il patrocinio del Comune di Olbia, il Ministero alla cultura, Regione Sardegna e Fondazione Sardegna.

© Riproduzione riservata