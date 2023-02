Suscita una certa curiosità il nuovo film del regista australiano Justin Kurzel, che ricordiamo soprattutto per l’adattamento cinematografico uscito nel 2015 della celebre tragedia shakespeariana “Macbeth”, valendogli anche la candidatura per la Palma d’Oro al Festival di Cannes. Ma la sua nuova fatica svela un registro del tutto diverso: “The Order” sarà un film poliziesco capitanato, nel ruolo di protagonisti, da Jude Law (il Silente della saga “Animali Fantastici”) e Nicholas Hoult (Beast nella saga X-Men).

Come riportato sul sito Deadline la pellicola si avvarrà degli stilemi più riconoscibili del genere senza però scadere in una formula fin troppo stereotipata e preda dei cliché, puntando anzi su una trama legata al mondo della criminalità che sia, per così dire, ad ampio raggio.

Il film trae spunto dal libro “The Silent Brotherhood” di Kevin Flynn e Gary Gerhardt, la sceneggiatura è invece opera di Zach Baylin.

Nel 1983 frequenti e violente rapine in banca, operazioni di contraffazione e furti di autoblindate mettono in serio allarme tutte le comunità a nord-ovest del Pacifico. A seguito delle indagini condotte dalle forze dell’ordine un agente dell’FBI (Jude Law), a caccia d’indizi nella città di Coeur d’Alene, si convince che i reati non siano imputabili a criminali isolati animati unicamente dall’interesse per il denaro, ma siano invece opera di un gruppo di esperti terroristi con al vertice un leader determinato e carismatico (Nicholas Hoult), intento a compiere un vero e proprio scontro aperto a danno del governo federale degli Stati Uniti.

La produzione del film è prevista per maggio 2023 ad Alberta, in Canada, a cura della AGC, di Bryan Haas e di Jude Law.

I produttori esecutivi sono invece Justin Kurzel, Ben Jackson e Stephen Fuss della “Riff Raff Entertainment”, mentre della “AGC Studios” sono Baylin, Kate Susman, Jeremy Saulnier e Zach Garrett.

Giovanni Scanu

