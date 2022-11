Le labbra e il naso gonfio, le bende e le ferite sul volto.

Si mostra così sui social Jacopo Malnati, 33 anni, influencer del duo “IPantellas” assieme all’amico Daniel Marangiolo, raccontando di aver subito un’aggressione da due giovani malviventi mentre stava salendo sull’auto nel quartiere di San Fermo a Varese.

«Mi hanno puntato la pistola alla tempia e hanno provato a uccidermi, strangolandomi per derubarmi - racconta sui social - ho combattuto con tutte le forze e sono riuscito a suonare ripetutamente il clacson per attirare l'attenzione. Poi con la pistola mi hanno colpito al viso per fuggire».

«Io sto bene, a parte un po' di punti, ma sono molto spaventato! – continua – Mi spiace vivere in un mondo così. Non mi meritavo questa aggressione. Spero che i due ragazzi rifletteranno a lungo su quello che hanno fatto perché se fossi morto (e vi assicuro mancava davvero pochissimo) si sarebbero devastate anche le loro vite».

Malnati si è fatto medicare in pronto soccorso a Varese ricevendo una prognosi di 10 giorni.

La polizia indaga per tentata rapina e lesioni.

