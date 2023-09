Oggi, 7 settembre, compie 80 anni Gloria Gaynor.

La regina della disco music, famosa soprattutto per “I Will Survive”, è nata a Newark il 7 settembre 1943.

Il suo primo grande successo è stata una cover di “Never Can Say Goodbye”, era il 1974 e il brano era entrato nella top ten americana.

Quattro anni dopo l’album “Love Tracks”, che conteneva il singolo “I Will Survive”, brano che ha ricevuto il Grammy Award per la Miglior Canzone Disco nel 1980 ed è stata inserita alla posizione 489 nella lista dei 500 migliori brani musicali secondo Rolling Stone.

L’artista vedrà in seguito scemare la sua popolarità, in particolare dopo il 1983 quando era tornata in classifica con “I Am What I Am”.

Oggi fa parte della Dance Music Hall of Fame, sia come cantante sia per il singolo “I Will Survive”.

