Oggi, 23 marzo, compie 66 anni Serena Grandi, vero nome Serena Faggioli.

L’attrice è nata a Bologna e ha conosciuto il grande successo negli anni Ottanta. La passione per il cinema l’aveva fin da ragazza ed è il 1985 quando incontra Tinto Brass che la sceglie come protagonista del film “Miranda”. Quell’ideale di donna sensuale che continuerà a impersonare in “La signora della notte”, “L'iniziazione”, “Desiderando Giulia”.

Seguono i lavori con Dino Risi accanto a Luca Barbareschi, Paolo Villaggio. E, ancora, ha recitato con Alberto Sordi.

Numerose le fiction che hanno rilanciato la sua popolarità negli anni Novanta.

Nel 2013, compare in “La grande bellezza”, diretto da Paolo Sorrentino e con protagonista Toni Servillo, che si aggiudica l'Oscar come miglior film straniero.

Ha partecipato inoltre al “Grande Fratello Vip” nel 2017.

Nel 2022 ha ricevuto il premio alla carriera al Rome Independent Film Festival durante la presentazione di “Al di là del mare”.

(Unioneonline/s.s.)

