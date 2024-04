Oggi, 22 aprile, compie gli anni Ambra Angiolini. L’attrice e conduttrice spegne 47 candeline. Nata a Roma, ha esordito in tv quando era una ragazzina. Prima in “Bulli e pupe” e poi in “Non è la Rai”, programma di Boncompagni che ha condotto. Ha pubblicato in quel periodo anche dei dischi. Tra questi il singolo “T’appartengo”.

È stata inoltre alla guida di altri programmi come “Generazione X”, “Super” e il Dopofestival di Sanremo 1996.

Al cinema ha recitato in “Saturno contro” di Ferzan Özpetek, e ha vinto il David di Donatello, il Nastro d'argento, il Globo d'oro e il Ciak d'oro.

Numerosi sono stati i ruoli in teatro, così come le esperienze in radio e sul grande schermo. Più di recente è stata giudice a “X Factor”.

Nella vita privata, dal 2003 al 2015 è stata la compagna del cantautore Francesco Renga, da cui ha avuto due figli, Jolanda e Leonardo. Mentre dal 2017, per 4 anni, è stata fidanzata con l’allenatore Massimiliano Allegri.

