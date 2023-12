2 dicembre, auguri a Britney Spears. La cantante e attrice compie oggi 42 anni.

Nata a McComb, negli Usa, nella sua carriera ha vinto un Grammy Award, 12 Billboard Music Awards, 6 MTV Video Music Awards, 4 World Music Awards, 1 Premio Emmy e 1 American Music Award.

Il suo nome compare anche per 13 volte nel Guinness dei Primati e ha una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Era giovanissima quando è diventata una celebrità mondiale con gli album “Baby One More Time” e “Oops!... I Did It Again”.

Oggi viene spesso identificata come “principessa del pop” e numerose sono state le collaborazioni con altri artisti come, per citarne alcuni, Michael Jackson, Madonna, Aerosmith, Elton John, Rihanna.

Britney ha due figli, Sean Preston e Jayden James, avuti dall’ex marito Kevin Federline.

L’anno scorso ha sposato il modello Sam Asghari, i due stanno ora definendo le pratiche per il divorzio.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata