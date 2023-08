Cifra tonda per Robert De Niro, compie 80 anni una leggenda del cinema, uno dei più grandi attori di sempre. Nato il 17 agosto 1943, ha anche cittadinanza italiana ed è pure regista e produttore cinematografico.

Perfezionista noto per la maniacale preparazione e documentazione dei suoi ruoli, ha interpretato alcuni tra i più noti, travagliati e complessi personaggi apparsi sullo schermo. Gran parte della sua meritata fama l’ha costruita a cavallo tra gli anni Settanta e Novanta del secolo scorso, in cui ha lavorato con grandi registi in film di enorme successo.

È stato candidato per otto volte al Premio Oscar vincendolo in due occasioni: nel 1975 come miglior attore non protagonista nel ruolo del giovane Vito Corleone ne Il padrino - Parte II e nel 1981 come miglior attore protagonista per avere interpretato il pugile Jake LaMotta nel film Toro scatenato. Celebre anche l'interpretazione in Taxi Driver (1976) di Scorsese dove è stato candidato come miglior attore protagonista.

Cresciuto con la madre a Little Italy, conosce bene la nostra lingua tanto da parlare in dialetto siciliano nel film Il padrino – Parte II. Proprio in questi giorni era in vacanza tra Napoli e la zona costiera, dove ha visitato anche il set del film di Sorrentino.

De Niro ha sette figli nati da quattro donne diverse, l’ultima nata nel maggio 2023 dalla relazione con Tiffany Chen. È anche nonno di quattro nipoti.

