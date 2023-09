Ci saranno quattro dei più conosciuti rapper sardi domani al Summer Fest di Soleminis per celebrare il 350° anniversario della rifondazione del paese avvenuta nel 1673. Alle 22, nel campo della parrocchia, si esibiranno Sgribaz, Loured, Paci e Luchetto.

I quattro artisti sono stati selezionati dai giovani del paese attraverso un sondaggio promosso dal Comune che finanzierà l'iniziativa. L’ingresso è gratuito. Per garantire la sicurezza il sindaco Fedele La Delfa ha emesso un'ordinanza che vieta la somministrazione itinerante di alimenti e bevande, mentre negli esercizi commerciali e negli spazi autorizzati non potranno essere vendute bibite o birra in lattina o bottiglie di vetro.

I bar dovranno chiudere entro l'una di domenica 3 settembre e tenere le serrande abbassate fino alle 6 del mattino.

