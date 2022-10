A Sinnai continua la rassegna domenicale col teatro.

L’appuntamento, dedicato alle famiglie, vede in scena domenica 16 ottobre lo spettacolo "Mia, la gallinella rossa", scritto e diretto da Pier Paolo Conconi, con Luisella Conti, produzione della compagnia sassarese "La botte e il cilindro".

LA TRAMA – Nel racconto la gallinella saggia, Mia, si veste di rosso e dipinge le cose che le piacciono di più col rosso. Per questo, tutti la conoscono anche come la Gallinella Rossa. Ma le piacciono anche il giallo che è il colore del grano, l’azzurro che è quello del cielo, il verde dell’abete. A Mia piacciono anche i suoni, il canto dell’estate, la voce di Cicala Canterina, il suono del mare, l'onda splash. Anche i profumi, quello della primavera e quello dell’estate, quello delle foglie cadute e quello dell’inverno, le piace anche toccare la terra, i sassolini, la sabbia, l’acqua, le campane, gli amici. Ma a Mia piace anche lavorare, si perché se ci si dà da fare c’è sempre da mangiare e non si sta male.

La gallinella rossa si propone ai bambini soprattutto come dimostrazione di quanta pazienza e quanta dedizione occorra perché tutto vada bene, anche che il pane venga sfornato profumato e caldo. Mia si impegna e si dà da fare ma si scontra con la pigrizia e l’indolenza degli altri animali del cortile che si tirano sempre indietro. Quando però il pane viene sfornato caldo e profumato anche loro vorrebbero sedersi alla tavola e mangiarlo...solo allora capiranno che la collaborazione, l’amicizia, la tenacia e l’iniziativa personale sono per tutti valori fondamentali e che fare la propria parte significa rinunciare al proprio egoismo e unire le forze per realizzare qualcosa di più grande del proprio interesse.

Una commedia, insomma, con tanti insegnamenti, quella di Mia. Tutta da vedere.

