L'appuntamento è per sabato alle 20.30 nel cuore del centro storico di Sassari: la chiesa monumentale di Santa Caterina, simbolo di fede e di devozione per migliaia di sassaresi e orgoglio dell'intera città. La chiesa, infatti, è stata la prima in Sardegna ad essere costruita secondo canoni liturgico-architettonici controriformisti, delineati dal Concilio di Trento. La VI edizione del Gran Concerto di Natale vedrà esibirsi l'Insieme Vocale Nova Euphonia e la Corale Studentesca Città di Sassari, entrambe dirette dal Maestro Vincenzo Cossu, ideatore della manifestazione.

I Tenores di Bitti sono la guest star dell'evento, organizzato in collaborazione con la Fondazione Maria Carta.

Le due corali dirette dal maestro Cossu, unite in una super formazione di circa 70 elementi, proporranno brani della tradizione natalizia, ispirati alle tematiche della pace e della solidarietà. Eseguiranno, inoltre, in prima mondiale il brano "A Christmas Night" con testo originale scritto da David Soames, coautore della celebre "In My Defence" di Freddie Mercury. I cori saranno accompagnati dai musicisti Walter Masala al pianoforte, Gabriele Griva alla chitarra, Gabriele Serra alle percussioni e Gabriele Bella al basso elettrico.

Anche quest’anno si conferma la collaborazione storica con il gruppo Emergency di Sassari. Alla serata parteciperanno Don Marco Carta, Parroco di San Nicola e Santa Caterina, l'assessora alla Cultura di Sassari, Laura Useri, la rappresentante della Fondazione Maria Carta, Manuela Palitta, Rita Diez, responsabile del gruppo Emergency di Sassari, i rappresentanti della comunità ucraina.

La serata, condotta dalla giornalista Manuela Muzzu, sarà ripresa dalle telecamere di Videolina e proposta in tv durante le festività.

