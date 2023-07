C’è grande fermento a San Teodoro per il concerto del grande pianista e compositore Nicola Piovani. Il Maestro, Premio Oscar per la miglior colonna sonora nel 1999 per il film “La vita è bella” di Roberto Benigni, si esibirà in Piazza Lucca venerdì 21 luglio alle ore 21:30 con lo spettacolo, ad ingresso ibero, “La musica è pericolosa”. Il concerto, prodotto e distribuito dalla Fondazione Musica per Roma, è organizzato dall’associazione culturale di musica e arti dello spettacolo Musiklab Academy insieme al Comune di San Teodoro, Assessorato al Turismo, Cultura, Eventi e Spettacolo, sotto la direzione artistica di Maria Antonietta Di Nardo.

L’attesissima esibizione è un racconto in musica con cui il maestro Piovani accompagna il pubblico lungo i frastagliati percorsi che l’hanno portato a fiancheggiare il lavoro di De André, Fellini, Magni, di cantanti strumentisti nonché di registi spagnoli, francesi, olandesi, sia per il teatro che per il cinema e la televisione, alternando l’esecuzione di brani teatralmente inediti a nuove versioni di musiche più note, riarrangiate per l’occasione. Un suggestivo racconto teatrale espresso dalle note, oltre a pianoforte del maestro, di diversi strumenti. Marina Cesari al sax/clarinetto, Pasquale Filastò al violoncello e chitarra, Vittorino Naso, batteria e percussioni, Marco Loddo al contrabbasso e Sergio Colicchio, tastiere e fisarmonica, saranno i musicisti che lo accompagneranno.

I video di scena integrano il racconto con immagini di film, di spettacoli e, soprattutto, con quelle che artisti come Milo Manara hanno dedicato all’opera musicale di Piovani. Un concerto che ripercorre oltre quarant’anni di carriera ininterrotta, competenza e genio, esperienze di vita e di musica e gli incontri con i più grandi registi, da Fellini a Taviani, da Cerami a Benigni. Attraverso il suo pianoforte il maestro Nicola Piovani condividerà con il pubblico esperienze, ricordi ed emozioni della sua carriera tra musica, cinema e teatro, ripercorrendo le tappe del suo percorso artistico ed umano, gli aneddoti e le tante curiosità.

«Siamo onorati della presenza del maestro Piovani al nostro Festival – aggiunge la direttrice artistica Maria Antonietta Di Nardo – Per noi della Musiklab Academy, che da diversi anni operiamo nel territorio, occupandoci di educazione e divulgazione della cultura musicale attraverso laboratori di musica, masterclass, eventi e rassegne concertistiche, il concerto di venerdì 21 luglio è un sogno che si realizza e rappresenta sicuramente un importante traguardo che segna significativamente il percorso che ha intrapreso la nostra associazione in ambito culturale e sociale nel territorio di appartenenza. Un appuntamento che gratifica l’impegno e il duro lavoro di costruzione fatto con resilienza negli anni. Cerchiamo, attraverso le nostre attività ed iniziative, di contribuire attivamente alla crescita culturale del nostro paese e dare, a chi ci guarda dal di fuori, una visione di San Teodoro differente, inedita e dotta. Quindi non solo mare e sole ma tanto altro. Il lavoro svolto e le esperienze fatte negli anni, sono state fonte preziosa di crescita ed arricchimento attraverso i quale la Musiklab ha creato sinergie, collaborazioni e continui confronti con le diverse realtà culturali locali e del panorama nazionale ed internazionale. Non a caso il fil rouge del Festival narra I percorsi dell’ispirazione – Viaggio tra arte musica e culture dei territori».

Una proposta culturale di altissimo livello nella ricca programmazione estiva del Comune costiero che l’amministrazione ha sposato con grande entusiasmo. «Sarebbe riduttivo accontentarci d’essere solo una meta turistica – commenta ancora la Direttrice artistica Maria Antonietta Di Nardo - Guardiamo al futuro con ambizione e ci impegneremo con ancor più determinazione per realizzare altri progetti importanti. Che questa nuova versione del Festival Musica in Crescendo, concepita e messa in scena fuori dalle mura canoniche della musica, sia il gancio traino di tante altre sinergie, progetti e proposte culturali di sempre più alto profilo artistico e culturale. Noi ci crediamo fortemente e per questo ci teniamo a ringraziare il Comune di San Teodoro, la comunità teodorina e soprattutto l’assessora al Turismo, Cultura, Eventi e Spettacolo, nonché vicesindaca, Luciana Cossu, per darci voce e fiducia. Apprezziamo molto l'impegno con il quale segue meticolosamente, insieme al suo team, supportando con rara sensibilità tutte le attività culturali proposte dalle realtà locali, cuori pulsanti e tasselli di un mosaico più ampio. L'unione fa la forza. Insomma, fare sistema è sicuramente l'ingrediente fondamentale per il successo delle idee e San Teodoro lo sta dimostrando anno dopo anno».

Nicola Piovani (Roma, 26 maggio 1946) è pianista, compositore e direttore d’orchestra, autore di colonne sonore. Ha lavorato con alcuni dei maggiori registi del cinema italiano, vincendo il premio Oscar nel 1999 per le musiche del film “La vita è bella”. Ha ricevuto nel corso degli anni quattro David di Donatello, quattro premi Colonna Sonora, quattro Nastri d’argento, due Ciak d’oro, il Globo d’oro della stampa estera e il Premio Elsa Morante. In Francia, ha ottenuto per due volte la nomination al César, il premio del pubblico e la menzione speciale della giuria al festival Musique et Cinéma di Auxerre.

