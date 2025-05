La passione per orde di non morti e lotte per la sopravvivenza non accenna a diminuire. Dopo le undici stagioni di “The Walking Dead” - lo show ispirato ai fumetti di Robert Kirkman, premiato agli Emmy e candidato al Golden Globe come miglior serie drammatica – prosegue lo spin-off “The Walking Dead: Dead City”, che, dopo l’ottimo riscontro ottenuto col primo ciclo di episodi, torna sul piccolo schermo con una nuova carica di contenuti da cardiopalma.

Nata come sequel diretto della serie originale, “Dead City” ha debuttato nel 2023 portando avanti le vicende di Maggie e Negan, ritrovatisi nel cuore di una Manhattan post-apocalittica, isolata dalla terraferma e invasa dagli zombie vaganti. Sotto il controllo del “Croato”, tirannico custode di quel luogo in rovina, i due protagonisti saranno costretti a un accordo ad alto rischio: Maggie potrà riabbracciare suo figlio Hershel Jr. solo se Negan accetterà di consegnarsi alla Dama, mettendo fine a un conto in sospeso che si trascina da tempo.

Affidare l’universo di “The Walking Dead” a due dei personaggi più amati dai fan ha dato a “Dead City” un vantaggio immediato, permettendole di distinguersi fin da subito dai classici side project. L’ambientazione ha guadagnato profondità grazie al cambio di scenografia, e attorno ad essa è stata costruita una trama coerente con i trascorsi narrativi, ma capace di evitare la percezione di un semplice riempitivo. A chiarire ulteriormente il tono e le atmosfere dello show, tornano utili alcune dichiarazioni dello showrunner Eli Jorne, rilasciate in occasione del debutto dei primi episodi: «È The Walking Dead come non l'abbiamo mai visto prima. Non abbiamo mai vissuto in una città come questa. È New York, ci sono grattacieli fino al cielo e un milione e mezzo di camminatori. E per personaggi come Maggie e Negan, che hanno corso nei boschi per molto tempo, è solo un mondo completamente nuovo, estremamente claustrofobico, spaventoso».

Lo scorso anno hanno cominciato a circolare le prime informazioni ufficiali su “The Walking Dead: Dead City 2”: durante il San Diego Comic-Con 2024, il produttore esecutivo Scott Gimple, insieme al duo di protagonisti Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan, hanno rivelato che la seconda stagione riprenderà sei mesi dopo gli eventi narrati nei precedenti episodi, e che in particolare sarà: «Un reset di The Walking Dead per questi personaggi, perché tutte queste alleanze ed equilibri si spostano, e le persone si spostano, e le persone si trovano da parti molto diverse per ragioni che non si aspettavano».

Dal primo teaser della Season 2, abbiamo potuto rivedere Negan in compagnia della sua inseparabile Lucille, la letale mazza da baseball che lo accompagna fin dalle sue prime apparizioni. Felice di poterla imbracciare nuovamente, e accennando ad alcuni dettagli che emergeranno nei nuovi episodi, Morgan ha dichiarato: «C'è qualcosa legato a quella dolce ragazza che amo... Mi fa trasformare in Negan. In questa stagione lui ha un rapporto di amore-odio con lei».

Dal trailer ufficiale rilasciato lo scorso marzo emergono nuove informazioni su quanto accaduto a New York ai due protagonisti, dopo il tentativo di liberare e salvare il figlio di Maggie. In una cornice brutalmente violenta e ricca d’azione, anche la protagonista si troverà a impugnare la mazza del suo nemico-amico, preparandosi a una guerra tra fazioni opposte da cui sarà difficile uscire senza compiere sacrifici. Oltre a Morgan e alla Cohan, nel cast troveremo anche Gaius Charles, Željko Ivanek, Mahina Anne Marie Napoleon, Lisa Emery, Logan Kim, Dascha Polanco e Kim Coates.

Tornato di recente a parlare dello show, Morgan ha assicurato che nei nuovi episodi vedremo un Negan inedito, arricchito da sfumature nuove e inaspettate. Intervistato dai microfoni di Screen Rant, ha affermato precisamente: «Con Dead City, non so se sarà l'ultima annata, ma credo che stiamo formando questo personaggio che, quando lo abbiamo incontrato, era la peggiore persona al mondo. Col tempo, abbiamo scoperto un altro lato di lui».

