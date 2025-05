Se l’appena arrivato “Thunderbolts*” ha esordito nelle sale raccogliendo ottimi feedback da parte della critica, e il reboot “I Fantastici 4 - Gli Inizi” promette di rilanciare in grande stile il celebre quartetto di supereroi, l’imponente “Avengers: Doomsday” punta invece a un traguardo ancora più ambizioso: con un progetto di portata epica come non si vedeva da tempo nel catalogo dei Marvel Studios.

Atteso per maggio 2026, il crossover segnerà il sorprendente ritorno di Robert Downey Jr. come uno dei protagonisti principali, nelle inedite e misteriose vesti del pericoloso Dottor Destino. Le riprese sono cominciate ufficialmente lo scorso 28 aprile, come confermato dal presidente Marvel Kevin Feige attraverso una foto dal set: un’inquadratura sulla sedia del regista con impresso il nome “Viktor Von Doom”, identità civile dello storico villan che Downey interpreterà per la prima volta.

Sull’impegno che la star sta già dimostrando nelle prime fasi di lavorazione, Joe Russo ha dichiarato di recente: «È così immerso. È così concentrato. Sta scrivendo la backstory, ha fornito idee per i costumi. Ci siamo sentiti al telefono con lui stamattina prima di venire qui a parlarne. Ama i personaggi tridimensionali davvero ricchi. Vede una vera opportunità nel personaggio».

Una foto, tra l’altro, da custodire con cura. Stando infatti a quanto comunicato dai Fratelli Russo - il duo di registi già acclamato per “Avengers: Infinity War” e “Avengers: Endgame” - i controlli sul set saranno rigidissimi, nel tentativo di evitare qualsiasi fuga di materiale audiovisivo e scongiurare la diffusione di spoiler. Per conoscere nuovi dettagli sul progetto, dunque, non resterà che attendere comunicazioni ufficiali.

Nel frattempo, dopo la conferma da parte degli studios dei ventisette nomi che comporranno il cast – una rivelazione che per ore ha infiammato il web – è emerso che gli “X-Men” avranno un ruolo di grande rilievo all’interno del film, aprendo la strada alle prossime avventure dedicate ai mutanti. Tra le anticipazioni trapelate online, ha attirato particolare attenzione un video sfuggito presumibilmente ai controlli: nelle immagini si intravedono rottami di un’astronave precipitati sulla terra e diversi crateri. Secondo le analisi di alcuni fan, il luogo dell’impatto potrebbe essere la X-Mansion, la villa di Charles Xavier e storica sede della Scuola per Giovani Dotati.

A questo entusiasmante ritorno si affiancheranno anche i quattro iconici eroi in calzamaglia azzurra. Sulla scia dell’ultimo trailer ufficiale de “I Fantastici Quattro - Gli Inizi”, diffuso a metà aprile, la Marvel ha confermato che il gruppo assumerà un ruolo centrale in “Doomsday”, smentendo così le voci che li davano presenti solo per un cameo.

Benché i lavori abbiano preso il via, il film non disporrebbe ancora di una sceneggiatura definitiva. Una scelta che, tuttavia, non sorprende: sin dal primo “Iron Man” del 2008, i Marvel Studios hanno sempre apportato modifiche allo script anche a riprese in corso. Un modus operandi che, in questo caso, sarebbe legato alla necessità di definire gli ultimi ingressi nel cast. Tra i nomi circolati, spicca quello di Halle Berry, in trattative per tornare nei panni di Tempesta.

Restano ancora in sospeso anche le possibili partecipazioni di Chris Evans, Mark Ruffalo, Jeremy Renner e Chris Pratt. E poi, naturalmente, si rincorrono le voci sul ritorno del “Wolverine” di Hugh Jackman, del “Deadpool” di Ryan Reynolds e dei tre “Spider-Man” cinematografici: Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland. La lista potrebbe quindi allungarsi ancora molto, e finché Kevin Feige non confermerà la composizione definitiva del cast, la speranza di veder apparire nuovi e vecchi volti rimane più che plausibile.

Anche sul fronte dei personaggi inediti sembra non mancheranno le sorprese: secondo l’insider @Cryptic4KQual, “Avengers: Doomsday” accoglierà molte nuove presenze dell’universo Marvel: «Ho sentito dire che introdurranno alcuni eroi/cattivi unici che non abbiamo mai visto. Probabilmente non li rivedrete mai più sul grande schermo dopo la fine di questa saga. Quando dico mai, non intendo i personaggi originali. Non stanno inventando personaggi dal nulla. Personaggi che esistono già ma che non sono mai stati visti sul grande schermo. Sono molto probabilmente eroi provenienti da altri mondi che non abbiamo mai visto e che sono facilmente eliminabili. Non credo che vogliano inquinare la linea temporale principale con personaggi nuovi, mai visti in TV o al cinema, e farli rimanere per troppo tempo».

