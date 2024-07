Grande emozione a Mariposa de cardu - un progetto de Il Crogiuolo - centro di intervento teatrale in memoria di Luisa e Stefano Atzeri- per la presentazione dell'album musicale "Travessu" di Pier Paolo Vacca. Appuntamento da non perdere domani alle 19 a Su Idanu in via Mameli a Quartucciu.

“Travessu” è l’album d’esordio dell’organettista di Ovodda Pierpaolo Vacca, per Tuk Music. Da lui interamente arrangiato, composto, suonato e cesellato dai featuring di Dino Rubino, Pape Ndiaye, Nanni Gaias, Dj Cris e Fabio Calzia. Il titolo vuol dire letteralmente “rovescio”, anche nel senso di “bastian contrario” o, ancora, come qualcosa che ribalta e rimescola. Il senso del disco è qui: partendo da balli, danze e passando per riti e tradizioni della sua zona di origine, viviamo l’esperienza di musica che viene travolta e smussata dall’utilizzo dell’elettronica, proiettandosi in un mondo in cui i suoni del passato si incontrano con i suoni del presente. E con un ulteriore senso di ribaltamento il disco si chiude coi balli tradizionali che ancora oggi sono cantati e ballati dalla comunità, autentiche usanze tramandate nel tempo che affiancano da secoli i mutamenti sociali adattandosi e mai estinguendosi: non è un caso che questo lavoro inauguri la ETNOTUK, sotto-etichetta dedicata proprio alla world music.

Importante ricordarsi che si va in un orto, per questo è necessario indossare scarpe comode ed abiti pratici e di portare sempre acqua da bere in borraccia.

