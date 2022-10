Teatro, spettacoli e laboratori: è ricco il programma di “Ripensare la città”, la rassegna che si svolge a Quartu da oggi a giovedì 20 ottobre.

Oltre agli appuntamenti odierni – lo spettacolo “Gufo Rosmarino nel mondo di Amarilla”, l’appuntamento con “Il vino e la musica” e il concerto organizzato dall’associazione Amici della Musica di Cagliari -, domani al teatro Sacro Cuore si svolge la rassegna in lingua sarda “Aici, tanti po…” a cura dell’associazione Teatrale Amatoriale Sacro Cuore. Andrà in scena la Compagnia Teatrale “Muredda” di San Gavino Monreale, che porterà sul palco “Sa Pingiada”. La commedia in due atti di Lorenzo Argiolas avrà inizio alle 19.

Ci sono poi i laboratori-spettacoli “Human dance/Shocking”, iniziativa dell’Associazione Muse APS in programma sabato 15 e domenica 16, dalle 16.30 alle 19.30 all’Auditorium Bellavista di via Is Pardinas. L’evento proseguirà il 17, il 18 e il 19, dalle 18 alle 20 al Parco di Molentargius in via Don Giordi.

Giovedì 20, sempre nell’oasi ambientale, è in programma la prova generale alle 18 e, a seguire, la performance finale aperta al pubblico.

Domenica 16 alle 12, al Parco Parodi di Sant’Andrea, l’iniziativa dell’associazione musicale Sant’Antonio - Banda musicale Città di Quartu, dal titolo “La Banda: dal 1988 ad oggi tra musica e tradizione”.

Mercoledì 19 appuntamento nella biblioteca comunale di via Dante, dove l’associazione Carta Bianca organizza la seconda edizione del concorso letterario “Quartu città di piccoli e grandi scrittori”. L’evento avrà inizio alle 18.

La settimana verrà chiusa dalla rassegna internazionale di film e cortometraggi “Moon Arts Film Festival”, organizzata dall’associazione Moon Arts. Durante la serata, dalle 19 alle 21.30, all’Ex Convento dei Cappuccini, è prevista la proiezione del Corto “Xavier” e del Lungo “La storia di una lacrima”.

