La Cedac apre domani, giovedì 30 giugno, la stagione degli eventi a Porto Rotondo.

E lo fa rinforzando ulteriormente la già proficua collaborazione con il Consorzio del borgo, presieduto da Leonardo Salvemini e diretto da Paolo Manca, grazie al sostegno del Comune, della Regione e della Fondazione di Sardegna.

Il segmento estivo della grande prosa del circuito teatrale regionale della Sardegna, presieduto da Antonio Cabiddu, inizia con il botto e propone ai tanti turisti, che già affollano la celebre località gallurese fondata da Luigi Donà Dalle Rose, l’attesissimo spettacolo di Tullio Solenghi che legge, anzi rilegge, l'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto in una “singolare tenzone” fra teatro e letteratura con il filologo Corrado Bologna: una pièce avvincente in cui si alternano le ottave del celebre poema cavalleresco nell'interpretazione dell'attore genovese e le note critiche di un raffinato e appassionato studioso, per la regia di Sergio Maifredi, ideatore dell'intero progetto del Teatro Pubblico Ligure dedicato a “Le donne, i cavallier, l'arme e gli amori – Il canto del Rinascimento italiano”.

Un viaggio tra le rime e le intricate trame del capolavoro della letteratura italiana con l'istrionico artista, volto amatissimo e assai noto del piccolo schermo fin dai successi del “Trio” con Anna Marchesini e Massimo Lopez, ma anche un'occasione per riscoprire la fitta rete di rimandi e il contesto culturale in cui ha visto la luce l'Orlando Furioso.

Un appuntamento voluto dalla direttrice artistica Valeria Ciabattoni che avrà come scenario l’Anfiteatro (inizio ore 21.30), il capolavoro del grande scultore Mario Ceroli inaugurato alla fine degli anni ’90 che sempre a Porto Rotondo ha completato numerosi lavori che rendono oggi il piccolo villaggio in stile veneziano un museo a cielo aperto: tra le vie istoriate da Emmanuel Chaplain, la Chiesa di San Lorenzo, sempre a firma di Ceroli, la Piazza San Marco di Andrea Cascella e tutte le altre opere d’arte la località gallurese è da quasi 60 anni un luogo iconico e meta di turisti da tutto il mondo.

E da Porto Rotondo Tullio Solenghi partirà per un mini tour nell’Isola che lo vedrà protagonista venerdì 1 luglio alle 21 al Padiglione Tamuli delle ex Caserme Mura di Macomer e infine all'Anfiteatro Comunale di San Gavino Monreale il giorno seguente alla stessa ora.

L.P.

