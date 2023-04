Domani, lunedì 1° maggio, nella chiesa di Santa Maria Maddalena, alle ore 19:30, quarto concerto in terra di Sardegna del Coro da Camera Collegium Musicum dell’Universita di Varsavia, diretto dal maestro Andrzej Borzym. Dopo le esibizioni a Cagliari, Macomer e Alghero, domani dunque il coro sarà a La Maddalena per terminare il tour sardo martedì 2 maggio nella chiesa del Rosario a Sassari.

Il Coro da Camera Collegium Musicum, nato nella stagione 1994/95 e composto soprattutto da studenti, impiegati e laureati dell’Università di Varsavia, propone la rievocazione della tradizione medioevale. Il programma a cappella del coro è composto soprattutto di musica polacca antica e moderna, complementata dalle opere del XVI/XVII sec. di musica italiana, spagnola e inglese. Una delle sue "specialità” è il programma di canti natalizi, arricchito di canti della vecchia Polonia e numerosi canti stranieri.

Il repertorio vocale-strumentale comprende opere di Bach (Passione secondo Giovanni), Haendel (Dixit Dominus), Telemann, Hasse, Charpentier, Zelenka, Purcell, Mozart, Haydn e Fauré (Requiem). L’ambizione del Collegium Musicum UW è di presentare delle opere interessanti, ma poco conosciute, scoperte recentemente oppure raramente eseguite. L'ensemble ha già tenuto concerti in 17 Paesi, tra cui Cile, Egitto, Sudafrica, Georgia, Francia, Spagna, Germania, Norvegia, Russia, Islanda e Ucraina.

In Italia tiene concerti per la sesta volta, con esibizioni a Parma, Bari, Matera, Venezia, Verona, Catania, Palermo e in Val Pusteria.

