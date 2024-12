Giovedì l’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas (con la Direzione Artistica del Maestro Ignazio Perra) porta a Gadoni (presso la Chiesa Maria Vergine Assunta, alle ore 19) il concerto “Classic Music” tenuto dal trio lirico composto da Claudia Spiga (Soprano), Michelangelo Romero (Tenore), Valerio Carta (Pianoforte), artisti di riconosciuta capacità professionale ed esecutiva e con ampia e rilevante esperienza concertistica a livello regionale e nazionale.

Verrà proposto un percorso musicale che spazierà fra brani del repertorio lirico e celebri melodie popolari e natalizie proposte in forma colta.

Il concerto è promosso e attuato dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas, con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della P.I., Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport), con la compartecipazione finanziaria e la collaborazione della Fondazione “Sardegna Isola del Romanico”, pure con la collaborazione del Comune di Gadoni, nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2024 (la cui Direzione Artistica è a cura del Maestro Ignazio Perra), pure in concomitanza con la programmazione culturale della Fondazione “Sardegna: Isola del Romanico”.

