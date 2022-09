Brutta esperienza per Salvo Veneziano, storico concorrente della prima edizione del Grande Fratello andata in onda nel 2000.

Un incendio ha colpito e distrutto la sua pizzeria a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, nella notte tra l’11 e il 12 settembre.

“Purtroppo il mio punto vendita di Cesano Maderno dopo 15 anni cessa di esistere (per il momento) per un incendio che ha totalmente distrutto l’attività...”, ha scritto lui stesso sui social parlando di “giorni da dimenticare" e precisando che “non è stato un incendio doloso”.

Veneziano dopo l’esperienza a Canale Cinque aveva fondato la catena Officina della pizza. Nelle ultime ore ha ricevuto decine di messaggi di sostegno.

"Grazie per i messaggi di solidarietà – le sue parole -. Come sempre ci rialzeremo, più forti di prima”.

