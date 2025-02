Dopo l’ultimo “No Time To Die” uscito nel 2021, la serie cinematografica di “007” sembra esser scivolata in una crisi senza fondo. Ancora in cerca di un volto all’altezza di Daniel Craig per il prossimo James Bond, e tuttora sprovvisti di uno script all’altezza dei predecessori, Amazon MGM Studios ha provveduto con una nuova mossa ad ottenere il pieno controllo creativo sui progetti futuri, dopo aver avuto accesso con l’acquisto di MGM ai diritti di distribuzione su tutti i film del franchise. La notizia che ha sconvolto il mondo dell’internet e destato non poca preoccupazione tra gli appassionati, è arrivata lo scorso 20 febbraio insieme alla conferma che gli storici produttori Michael G. Wilson e Barbara Broccoli dipenderanno d’ora in poi dalle direttive del colosso americano.

La proprietà intellettuale verrà perciò gestita da una joint venture in cui Amazon, Wilson e Broccoli figureranno ai vertici; ma ogni decisione finale spetterà esclusivamente ad Amazon. A questo fatto è seguito un comunicato ufficiale da parte del responsabile di Prime Video e Amazon MGM Studios Mike Hopkins: “Fin dalla sua introduzione nelle sale cinematografiche oltre 60 anni fa, James Bond è stato uno dei personaggi più iconici dell'intrattenimento cinematografico. Siamo grati ai compianti Albert R. Broccoli e Harry Saltzman per aver portato James Bond nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, e a Michael G. Wilson e Barbara Broccoli per la loro inflessibile dedizione e per il loro ruolo nel continuare l'eredità del franchise che è caro a legioni di fan in tutto il mondo. Siamo onorati di continuare questa preziosa eredità e non vediamo l'ora di inaugurare la prossima fase del leggendario 007 per il pubblico di tutto il mondo”. Sulla questione non poteva ovviamente mancare un intervento da parte di Michael G. Wilson, che annunciando pubblicamente il suo cambio di ruolo aspira ora a nuove collaborazioni ed opportunità: “Dopo quasi 60 incredibili anni, mi ritiro dalla produzione dei film di James Bond per concentrarmi su progetti artistici e di beneficenza. Pertanto, Barbara e io siamo d'accordo che è giunto il momento che il nostro partner di fiducia, Amazon MGM Studios, guidi James Bond in futuro”. Irrinunciabile allo stesso modo una replica della co-produttrice Barbara Broccoli: “La mia vita è stata dedicata a mantenere e costruire sulla straordinaria eredità che è stata consegnata a Michael e a me da nostro padre, il produttore Cubby Broccoli. Ho avuto l'onore di lavorare a stretto contatto con quattro degli attori di enorme talento che hanno interpretato 007 e con migliaia di meravigliosi artisti del settore. Con la conclusione di No Time to Die e il ritiro di Michael dai film, sento che è giunto il momento di concentrarmi su altri progetti”. Per quanto ormai lontano dai set che l’hanno visto indossare i panni dell’agente speciale, Daniel Craig non ha potuto esimersi dall’esprimere un commento personale. Omaggiando pubblicamente il duo di produttori, la star ha rilasciato una dichiarazione in esclusiva per Variety ringraziandoli del lavoro compiuto insieme e augurandogli buona fortuna per l’avvenire: “Il mio rispetto, la mia ammirazione e il mio amore per Barbara e Michael rimangono costanti e immutati. Auguro a Michael un lungo e rilassante (e meritato) pensionamento e qualsiasi impresa Barbara andrà a fare so che sarà spettacolare e spero di poterne far parte”. Senza ancora saper nulla di concreto su che strada prenderà la saga, le ultime speculazioni alludono alla ricerca di un attore molto giovane per il ruolo di Bond: stando alle fonti di Deadline, la star Josh O’Connor - apparsa di recente in “Challengers” di Luca Guadagnino - si troverebbe in lizza per la parte, al fianco dell’altrettanto chiacchierato Henry Cavill che i fan reclamano a gran voce. Intervistato di recente sull’argomento, O’Connor ha dichiarato: “Non ci penso realmente. La verità è che... Penso che nel giro di una settimana io abbia fatto una battuta sull'argomento, tipo: non sarebbe divertente se interpretassi Bond?. Poi io e Daniel Craig abbiamo realizzato un episodio di Actors on Actors, e poi è accaduto qualcosa e improvvisamente ero James Bond. Se sono Bond, io non sono stato informato!”.

