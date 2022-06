Pubblicato dall’Assessorato regionale del Turismo l’avviso pubblico a sportello per la concessione di incentivi alle imprese artigiane per l’apprendistato (assunzioni anno 2015).

Obiettivo è sostenere le imprese artigiane attraverso l'erogazione di un contributo per l’assunzione di apprendisti, “al fine di consentire un più proficuo inserimento nel mondo del lavoro di giovani in possesso di qualifica professionale”.

I contributi previsti dalla legge sono concessi per ogni apprendista, assunto nell’anno 2015, che abbia completato il percorso di apprendistato previsto dal Ccnl.

La domanda dovrà essere presentata a partire dalle 10 del 20 giugno 2022 e non oltre le 13 del 20 luglio 2022 utilizzando esclusivamente l’apposito sistema informatico disponibile a questo indirizzo.

