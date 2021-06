Con un recente decreto il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha disposto lo stanziamento di dieci milioni di euro per contributi alle imprese vinicole per lo stoccaggio di vini Docg, Doc e Igt, con regolare certificazione, e conservati in impianti con sede in Italia.

La misura è stata disposta per contrastare la crisi di mercato del settore vitivinicolo legata all’epidemia da Covid-19.

Per ottenere l’aiuto i produttori devono inviare la propria domanda sul portale Sian (Sistema informativo agricolo nazionale) in base alle disposizioni di Agea.

(Unioneonline/F)

