Lutto alla Sardinian Cultural Association di Melbourne per la morte di Ylenia Useli. Originaria di Dorgali, dove era nato il padre Salvatore detto Sam, fin da bambina ha fatto parte del gruppo folk del circolo. Era un’insegnante, e ha lavorato alla Saint Mathew Catholic School a Fawkner, al Saint Joseph the Worker a Reservoir, al Corpus Christi a Kingsville, al Saint May a Sale, al Marymede Catholic College a South Morang e infine è stata vicepreside presso la Oscar Romero Catholic Primary School a Craigeburn.

A lungo ha fatto parte del direttivo della Sardinian Cultural Association: prima segretaria e poi vicepresidente e braccio destro del presidente, Paolo Lostia, che la ricorda con grande commozione: «Un’instancabile collaboratrice, ha portato avanti l’amministrazione, coordinando progetti, organizzando gite, pranzi e cene sociali. Ci ha lasciato troppo presto, a 51 anni».

