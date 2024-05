Si concluderà il 16 maggio a Rio Negro, in Patagonia, la 14esima edizione del Ciclo de Cine Italiano nella sede dell'Asociación Italiana Socorro Mutuo "Nueva Italia" di San Carlos de Bariloche. La rassegna è iniziata il 4 aprile scorso e a chiudere gli appuntamenti sarà la proiezione dei “Cortometrajes de Cerdeña”, i film di “Visioni Sarde”.

Il Ciclo de Cine Italiano ha riproposto 6 film della commedia all'italiana che sono nella storia del cinema. "Pane, amore e fantasia", "Pane amore e gelosia", "Pane amore e... ", "I Vitelloni", "I soliti ignoti" e "Divorzio all'italiana" hanno regalato al mondo registi del calibro di Luigi Comencini, Dino Risi, Federico Fellini, Mario Monicelli, Pietro Germi e attori indimenticabili quali Gina Lollobrigida, Vittorio De Sica, Sophia Loren, Alberto Sordi, Marcello Mastroianni e Vittorio Gassman.

Il 16 maggio, a chiusura del ciclo, sarà proposto il cinema in formato breve prodotto in Sardegna. Prescelti i film: "Giù cun giuali" di Michela Anedda, "Incappucciati, Foschi" di Nicola Camoglio, "La punizione del prete" di Francesco Tomba, Chiara Tesser e "Tilipirche" di Francesco Piras.

Le pellicole isolane saranno presentate in Argentina con i sottotitoli in spagnolo nella consapevolezza che il cinema rappresenti uno dei veicoli migliori per avvicinare ulteriormente le culture dei due paesi e per ricordare le proprie radici ai discendenti degli italiani che vivono nella nazione latino americana.

