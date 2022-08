Sardegna in piazza, in Olanda, con il circolo “Amici Mediterranei” di Arnhem.

Due gli appuntamenti: sabato 10 settembre ad Arnhem, Tellegenlaan 3, nel locale Stadsvilla-Sonsbeek, convegno su Maria Carta. L’apertura, con i saluti, è in programma per le 18.30. Dopo i vari interventi, tra cui quello del presidente del circolo “Amici Mediterranei”, Mario Agus, e dell’assessore del Lavoro della Regione Sardegna, Alessandra Zedda, ci sarà l’intrattenimento musicale con il gruppo folkloristico “Pro Loco” di Uta e il gruppo musicale “Sonos in Cumpanzia” con Gianni Sagheddu (chitarra e voce), Franco Corrias (trunfa, armonica e voce), e Pietro Tanda (organetto, tastiere e voce).

Domenica 11 settembre dalle 12.30 alle 18.30 la fiera di prodotti agroalimentari, artigianali e la promozione del turismo sardo a Huissen.

Nel corso dell’evento si esibiranno il gruppo folkloristico “Pro Loco” di Uta e il gruppo musicale “Sonos in Cumpanzia”.

