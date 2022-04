Realizzato durante il periodo di chiusura dei teatri, “Cicatrici!” è da qualche mese in tour e adesso arriva anche in Germania. Martedì 5 aprile alle 20 e mercoledì 6 aprile alle 19 è in programma al Theatre Expedition Metropolis di Berlino. In scena Maria Paola Dessì, Francesco e Stefano Petretto.

Lo spettacolo del regista sassarese Romano Foddai, con la collaborazione al testo della drammaturga Renata Molinari, è una libera rielaborazione del romanzo “La Valle dell’Eden” di John Steinbeck, dal quale il regista ha preso spunto per la creazione dei tre protagonisti. I personaggi, estrapolati dal contesto del racconto, vengono proiettati in uno spazio tra il reale e l’onirico, dove la cornice è il villaggio globale.

“Cicatrici!” è un confronto senza veli sul nostro rapporto con il pianeta e con i nostri simili. Lo spettacolo, intriso di umanità, racconta le ferite della vita che non si possono rimarginare, il dolore e l’umiliazione. Rivela lo sforzo sovrumano dell’uomo a sopravvivere ai suoi errori e all’orrore delle conseguenze, comunicando un tentativo di far prevalere nelle scelte l’amore e avviare un processo di speranza per le generazioni future.

Gli attori e il regista del Teatro S’Arza la mattina del 6 aprile terranno un workshop di scambio sui canti tradizionali sardi con gli attori di Theater der Erfahrungen, un’associazione berlinese che fa capo alla Nachbarschaftsheim di Schöneberg e che si occupa di proposte teatrali per la terza età in vari quartieri di Berlino, sotto la direzione di Eva Bittner e di Johanna Kaiser.

