Ripercorre la storia e le tappe della crescita del circolo “Nuraghe” di Fiorano Modenese il libro “Circolo Nuraghe 1980/2020, diario di quarant’anni” che verrà presentato domenica 28 novembre alle 10.30 al teatro Astoria di Fiorano.

A Villa Cuoghi si è svolto l’incontro con la stampa al quale hanno preso parte il presidente dell’associazione, Mario Ledda; Egidio Pagani, socio ed ex sindaco di Fiorano, il giornalista Guglielmo Leoni per i curatori, e due componenti del consiglio direttivo: Rita Tocco e Gianni Aru.

Del volume si è parlato anche a Ozieri il 10 settembre scorso quando si è ripetuto l'incontro con i comuni gemellati (oltre a Ozieri, Bultei, Burgos ed Ittireddu).

Alla presentazione parteciperanno gli attuali sindaci di Fiorano e Maranello – Francesco Tosi e Luigi Zironi -, insieme a quelli che nel 1988 e 1989 hanno siglato i gemellaggi, Egidio Pagani e Giorgio Gubertini, il musicista Nicola Orrù con le launeddas, Mario Ledda e Guglielmo Leoni. Condurrà il giornalista Alberto Venturi.

“Saranno consegnate due tessere onorarie – spiega Venturi - all'imprenditore Franco Stefani, per l'attenzione e il contributo alle attività del circolo, favorendo l'incontro e il confronto fra le realtà economiche e le comunità nell'ambito dei gemellaggi, e a Rita Cuccuru per l'amicizia dimostrata al circolo Nuraghe e perché, con le sue vittorie, il suo impegno come atleta e dirigente sportivo, capace di unire sorriso e ferrea volontà, è ambasciatrice della Sardegna nel mondo.

