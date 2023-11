Una serata dedicata al cinema sardo nell’ambito di “Verso Sud”, il festival del cinema italiano di Francoforte.

Sabato 2 dicembre, nella sala del Deutsches Filmmuseum, alle 19, sarà proiettato “Bentu” di Salvatore Mereu e alle 21 saranno proposti i cortometraggi di “Visioni Sarde”: “12 Aprile” di Antonello Deidda, “Fradi miu” di Simone Contu, “La Venere di Milis” di Giorgia Puliga, “Mammarranca” di Francesco Piras, “Santamaria” di Andrea Deidda, “Senza te” di Sergio Falchi e “Una splendida felicità” di Simeone Latini.

Il Filmfestival italiano Verso Sud è organizzato dal DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum (Museo del Cinema Tedesco), in collaborazione con la Direzione generale per il Cinema del Ministero della Cultura, in partnership con Cinecittà e con il sostegno del Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, del Consolato Generale d’Italia a Francoforte, dell'Istituto Italiano di Cultura, Köln, del Circolo Culturale Sardo Maria Carta di Francoforte, dell’associazione Made in Italy e della Casa di Cultura di Francoforte.

Il tradizionale omaggio del festival è dedicato, quest’anno, a Claudia Cardinale e in programma c’è una lunga carrellata dei suoi film.

