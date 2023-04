Scambio di buone pratiche a Barcellona, un confronto proficuo tra enti coinvolti nel progetto del Parco nazionale dell’Asinara. Gli incontri in Catalogna, previsti nel contesto del Progetto Blue Marine, promosso dall’Ente Parco sono stati particolarmente importanti per approfondire i temi legati alla pesca marittima, sia artigianale che industriale. A rappresentare l’ente il direttore Vittorio Gazale e il biologo marino Vittorio Vargiu, con la partecipazione del Flag Nord Sardegna, presieduto da Benedetto Sechi, dei sindaci di Porto Torres, Stintino e Castelsardo, Massimo Mulas, Rita Vallebella e Antonio Capula, insieme a una delegazione di pescatori delle marinerie dei loro comuni.

Nella giornata di martedì, la delegazione ha incontrato a Vilanova i la Geltrù, Jaume Carnicer i Mas, patron della Confraria dei pescatori e la segretaria Iris Czibor Alonso insieme ad alcuni pescatori impegnati in un progetto di co-gestione per la tutela di alcune specie ittiche. Nel corso dell’incontro la biologa marina della Icatamar, ente pubblico di ricerca, che partecipa al progetto di co-gestione, ha illustrato il sistema di monitoraggio e di governance a cura del Comitato, composto dai pescatori che aderiscono al progetto, della Generatitàt Catalana, equivalente alla nostra Regione, dell’organo scientifico.

Le decisioni sulle misure di tutela della specie e sulle misure compensative sono assunte dal comitato e trasformate in atti amministrativi dall'amministrazione pubblica. Nella giornata di mercoledì il gruppo ha potuto incontrare la Confraria di Barcellona impegnata in un progetto di co-gestione del polpo e di altre specie autoctone come il “cigarello”. La Confraria di Barcellona collabora attivamente con una associazione, El Peix al Plat, per il consumo responsabile del pescato, destinato in particolare alle scuole e perciò all’educazione ambientale.

Nell'incontro con i pescatori di pesca artigianale della Costa Brava si è parlato, invece, delle cause dell'inquinamento in mare. Ad accompagnare gli ospiti è stata l’associazione Barcelona Turisme Pesque, fondata dalla biologa marina italiana Anna Bozzano che li ha assistiti durante la vendita all’asta del pescato, attività curata direttamente dalle confrarias. Il presidente del Flag Nord Sardegna, Benedetto Sechi, ha potuto concordare con loro l’avvio di azioni di cooperazione a partire dalla realizzazione delle stesura delle imminenti Strategie di Sviluppo Locale, cosi come previsto dal Feampa, scambiando esperienze e attività comuni, utili a rinforzare il concetto di pesca sostenibile nel Mediterraneo.

