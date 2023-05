Riccardo Uda vince alla grande ed è il nuovo sindaco di Macomer. Avvocato, 56 anni, già primo cittadino dal 2008 al 2013, raccoglie 3.123 voti, il 54,5 per cento, davanti alla vice sindaca uscente Rossana Ledda che si ferma al 27 per cento e a Luca Pirisi con il 18,5 per cento.

«Mi aspettavo un buon risultato, ma non di queste dimensioni. Ringrazio tutta la comunità, sarò il sindaco di tutti i macomeresi. Ci metteremo subito a lavorare», dice il neo sindaco, travolto dall’affetto dei sostenitori.

