Seggi chiusi e spoglio in corso a Tortolì. Alle 18 sono stati scrutinati 4.269 voti (68%). In vantaggio Marcello Ladu (lista Nuove rotte per Tortolì-Arbatax). Segue Franco Pili (Cambiamo insieme). La forbice è di circa l’8%. Nettamente staccati gli altri due candidati a sindaco: Fabrizio Porrà (Obiettivo 2030) e Lara Depau (Libera Tortolì). Per ora regina delle preferenze è Irene Murru, candidata con la lista di Ladu.

