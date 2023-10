È iniziata anche in Ogliastra la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Una parte delle dosi acquistate dalla Asl per contrastare l’influenza stagionale è già stata distribuita ai medici di famiglia, mentre un'altra è disponibile nei centri di vaccinazione del servizio di Igiene pubblica.

Il vaccino è destinato in particolar modo a ultra 65enni, popolazione fragile, donne in gravidanza e post-partum, ai ricoverati in lungodegenza, alle persone con malattie croniche (come il diabete), malattie cardiache e respiratorie o problemi al sistema immunitario, ad alcune categorie di lavoratori come personale sanitario e socio-sanitario, forze di polizia e vigili del fuoco, allevatori o chi lavora a contatto con gli animali, ai donatori di sangue.

Nei centri vaccinali ogliastrini è iniziata nelle scorse settimane la campagna anticovid, attraverso la prenotazione con la piattaforma Cup web sul sito sardegnasalute.it.

Si ricorda che le due vaccinazioni (antinfluenzale e anticovid), possono essere effettuate contestualmente.

I vaccini saranno somministrati il mercoledì a Tortolì, nella sede del Poliambulatorio, dalle 9 alle 13; il giovedì a Jerzu nel Servizio di Igiene e Sanità pubblica, dalle 9 alle 12; il venerdì a Lanusei, nei locali del servizio di Igiene e Sanità pubblica, dalle 9 alle 13.

