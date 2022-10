La Carovana della prevenzione “Komen Italia” farà tappa ad Alghero lunedì 17 ottobre. Grazie al supporto di Procter & Gamble, verranno erogate visite ed esami diagnostici gratuiti per la prevenzione dei tumori del seno e ginecologici, riservati a donne svantaggiate o non incluse, per età, nei programmi di screening della Regione.

Dalle 9.30 alle 16.30 in piazza Pino Piras sarà possibile usufruire di una visita di prevenzione specialistica delle principali patologie oncologiche che colpiscono le donne. Un aiuto concreto che fa parte di "P&G per l'Italia" , il programma di cittadinanza d'impresa con cui l’azienda sta analizzando progetti di responsabilità sociale e ambientale in tutto il Paese, per tutelare, attraverso la prevenzione, la salute delle donne, a partire da quelle in difficoltà socio-economica. “La prevenzione ha assunto un’importanza ancora maggiore per i gravi “danni collaterali” che la pandemia da Covid-19 ha causato in campo oncologico – sottolinea - Valeria Consorte vice presidente Beauty care di Procter & Gamble in Italia - ritardi negli interventi chirurgici, nelle prestazioni terapeutiche salvavita e blocco completo per sei mesi dei programmi di screening”. Si calcolano 1 milione di esami mammografici in meno e oltre 3.500 donne che hanno scoperto di avere un tumore delseno in fase più avanzata”.

