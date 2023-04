Uno stile di vita salutare si raggiunge anche dedicando tempo allo sport, meglio ancora se di squadra perché ha come bonus i valori dello spirito di gruppo e della collaborazione. Il comitato provinciale di Sassari dell’AiCS FP Sardegna lancia in città (una delle 31 in Italia) il progetto “Sport di squadra a scuola – Promuovere l’inclusione dentro e fuori le scuole” rivolto ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 14 anni.

Per due ore a settimana da fine aprile e per sei mesi gli alunni dell’istituto comprensivo “Latte Dolce – Agro” di Sassari con la scuola primaria di Campanedda e la scuola di infanzia de La Corte potranno seguire corsi di judo, aikido, calcio, ginnastica e volley grazie al coinvolgimento del centro sportivo “Guido Sieni” con il maestro Stefano Urgeghe e l’ASD “Fair Play International”.

Attraverso il “Patto Educativo” sottoscritto dall’ AiCS con le scuole coinvolte, sarà possibile potenziare l’offerta della pratica motoria all’interno degli istituti scolastici, offrendo la possibilità a tutti i bambini di poter praticare dello sport anche al di fuori della scuola. Gli operatori e gli istruttori coinvolti avranno inoltre l’opportunità di partecipare ad un percorso formativo sui temi dello sport educativo ed inclusivo, promosso dal comitato nazionale dell’AICS.

