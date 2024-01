Controlli e cure dentali gratuite per pazienti in attesa di trapianto d’organo, trapiantati e dializzati. È l’iniziativa dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari che ha messo in campo un importante progetto, finanziato dalla Regione Sardegna. A coordinarlo sono la professoressa Elisabetta Cotti, direttrice della Odontostomatologia, e la professoressa Gloria Denotti, responsabile scientifica.

«La presenza di una dentatura integra o in cui sono state effettuate le cure necessarie – spiegano Cotti e Denotti – è strettamente legata alla longevità e alla salute in generale dell'individuo. Il progetto nasce proprio dalla volontà di venire incontro a coloro che devono sottoporsi a un trapianto di organo e a chi è già stato trapiantato».

Queste categorie di ammalati, dicono ancora Cotti e Denotti, «sono particolarmente fragili e la salute della bocca riveste per loro una particolare importanza: senza una situazione di sostanziale salute orale i trapianti non possono essere eseguiti e senza un’adeguata cura possono essere in seguito messi a rischio».

Per fissare un appuntamento o richiedere informazioni si può telefonare allo 070/51092285 il martedì e giovedì dalle 9 alle 12. Ovviamente, in considerazione dell’altissimo numero di utenti sarà importante avvisare per tempo se non ci si potrà presentare agli appuntamenti. Non sarà necessaria richiesta da parte del medico di medicina generale né pagare il ticket.

Gli adulti verranno trattati al Policlinico Duilio Casula, mentre i pazienti pediatrici riceveranno le cure al San Giovanni di Dio.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata