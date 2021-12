Feste, riposo e abbuffate natalizie. Non senza attenzione alla salute, come ricordano gli esperti dell'Azienda ospedaliera universitaria di Cagliari, con qualche consiglio per gustarsi tutto o quasi tutto.

"Nessuna grande limitazione a tavola, purché non si esageri - spiega Marco Scorcu, responsabile della Medicina dello sport del San Giovanni di Dio - ma è bene fare un po' di esercizio fisico con l'obiettivo di mantenere il peso forma". Messaggio importante non solo per la linea, ma anche per la salute.

"Per le persone meno condizionate è corretto programmare una passeggiata giornaliera per un tempo di 30-60 minuti per almeno cinque volte nella settimana delle vacanze - raccomanda l'esperto - Sarebbe opportuno accompagnare le passeggiate con qualche esercizio da svolgersi anche nella propria abitazione: stretching e potenziamento muscolare, sfruttando piccoli pesi o anche le scale di casa".

Il consiglio per le persone allenate che sospendono le attività programmate, suggerisce ancora Scorcu, è invece di “prevedere allenamenti più leggeri e meno lunghi, purché costanti. Per chi di solito si allena tutti i giorni, il suggerimento è quello di mantenere un impegno settimanale di tre sedute".

Per chi, invece, "ha la possibilità di allenarsi, perché le vacanze gli concedono più tempo per dedicarsi al proprio sport preferito, l'importante è non esagerare".

In assoluto è scorretto pensare di allenarsi di più solo perché si mangia di più: il rischio concreto è quello di infortunarsi.

