Sette appuntamenti prima del grande giorno. Per accompagnare le future mamme in un percorso finalizzato ad arrivare in modo consapevole, informato e sereno al parto.

Sono aperte le iscrizioni ai nuovi cicli di incontri gratuiti dedicati alle donne in gravidanza e ai loro compagni, organizzati dal Consultorio familiare di Oristano nei mesi di luglio e agosto 2023.

Saranno affrontati i temi legati ai cambiamenti fisiologici in gravidanza, al travaglio e al parto, all’allattamento e alle cure da prestare al neonato, ma si parlerà anche di baby blues e di leggi a tutela della famiglia e si sperimenteranno esercizi di respirazione e tecniche di rilassamento e visualizzazione.

Le partecipanti, a fine corso, riceveranno in dono un capo in lana per il proprio bebè realizzato a mano dalle volontarie dell’associazione Cuore di maglia nell’ambito del progetto “Carezze incondizionate”.

La prima serie di appuntamenti, a cura dell’ostetrica Marta Oggiano, avrà inizio giovedì 13 luglio e si terrà ogni settimana dalle 10 alle 12. Il secondo ciclo, coordinato dall’ostetrica Barbara Zara, partirà il 1 agosto, sempre dalle 10 alle 12, mentre dal 14 agosto inizierà un terzo corso dedicato alle famiglie in dolce attesa, che si svolgerà in orario pomeridiano, dalle 15 alle 17.

«Gli incontri di accompagnamento alla nascita rappresentano un’esperienza preziosa per vivere con serenità la gravidanza e il parto e prepararsi al meglio al rientro a casa dopo le dimissioni dall’ospedale – spiegano le ostetriche Marta Oggiano e Barbara Zara, responsabili dei percorsi – Ma ricordiamo che il Consultorio familiare resta un punto di riferimento per la famiglia anche dopo la nascita del bambino a cui è sempre possibile rivolgersi gratuitamente anche dopo la nascita del piccolo».

Per iscrizioni e informazioni, bisogna inviare una mail con i propri dati all’indirizzo: ostginconsultorio.or@asloristano.it o chiamare al numero 0783/317707.

© Riproduzione riservata