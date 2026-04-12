Il nutrizionista ci spiega come mangiare ciò che ci piace senza subirne gli effetti negativi

Ti hanno fatto credere che esistano… ma non nel modo in cui pensi. Il problema non è il dolce. È quanto è lontano da ciò che il tuo corpo riconosce davvero. Un dolce davvero leggero non è “fit”, “proteico” o “senza zucchero”. È semplice. Il tuo corpo ama il dolce naturale: frutta matura, succosa, viva: banane, datteri, fichi, mango solo per fare qualche esempio. Perché? Si digerisce facilmente, nutre davvero e non crea dipendenza. Il problema dei dolci moderni? Zuccheri + grassi + trasformazioni = caos interno. Piacere subito…pesantezza dopo. Se vuoi qualcosa di più goloso, semplifica: banana + cacao, datteri + frutta secca; pochi ingredienti, veri. Il senso di colpa non viene dal dolce. Viene da come ti fa sentire dopo. Quando mangi naturale, il corpo è leggero. La mente smette di combattere. Non cercare il dolce perfetto. Torna a quello reale. Più è naturale, meno ti pesa. Più è semplice, più ti fa stare bene.

Pietro Senette

Nutrizionista e ricercatore

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