Iniziative anche a Cagliari, come in altre 18 città italiane, per l’ottava Giornata di approfondimento e divulgazione per le Malattie Neuromuscolari – GMN.

L’appuntamento è per sabato 22 marzo 2025.

Nel capoluogo sardo, l’aula Boscolo, blocco G della Cittadella Universitaria ospiterà dalle 9 alle 13.30 un convegno dedicato alle Malattie Neuromuscolari coordinato dalla professoressa Eleonora Cocco (Centro Sclerosi Multipla, ASL 8 Ospedale Binaghi, Cagliari), dal dott. Stefano Sotgiu (Università degli Studi, Sassari), dal prof. Salvatore Savasta (PO Microcitemico ASL Cagliari, Università degli Studi di Cagliari), e dal dott. Nicola Carboni (Neurologia, Ospedale San Francesco, Nuoro).

Dopo il saluto di Alessandro Padovani, Presidente SIN – Società Italiana di Neurologia e l’intervento di Wolfgang Grisold – Presidente WFN – World Federation of Neurology, si parlerà di Prevenzione e terapie innovative in ambito malattie muscolari, in ambito neuropatie periferiche e in ambito malattie del motoneurone.

A conclusione della mattina, la tavola rotonda dal titolo “La difficoltà della gestione delle malattie rare nelle aziende sanitarie“, moderata dal giornalista Massimiliano Rais, vedrà la partecipazione di Luigi Minerba, Carlo Balloi, Maria Antonia Gammino, Stefania Redolfi, Elisabetta Garau, Giovanni A. Mellino, Paolo Tacconi e Rappresentanti delle Associazioni Pazienti.

LE MALATTIE – Le malattie neuromuscolari (MNM) rappresentano un gruppo eterogeneo di patologie, per oltre il 90% rare, caratterizzate da un decorso progressivo e spesso degenerativo, che può variare notevolmente nel tempo, arrivando spesso a causare disabilità grave. L’esordio delle malattie può avvenire in età infantile, adolescenziale o adulta. I principali sintomi delle MNM includono difficoltà nella deambulazione, deficit di forza e sensibilità, dolori muscolari, facile affaticamento, problemi di equilibrio, alterazioni della sudorazione, disturbi respiratori e una progressiva disabilità motoria.

Accanto alle malattie neuromuscolari genetiche, esistono anche forme acquisite di grande rilevanza epidemiologica, come le neuropatie diabetiche, le lombosciatalgie e le miopatie infiammatorie, che incidono profondamente sulla qualità della vita dei pazienti. Negli ultimi anni, l’attenzione verso le malattie neuromuscolari è notevolmente cresciuta, grazie anche ai significativi progressi nelle terapie, che hanno suscitato l’interesse di istituzioni, professionisti del settore sanitario, associazioni di pazienti e media.

La GMN è nata nel 2017 da un’idea di Angelo Schenone, professore ordinario di Neurologia dell’Università di Genova e direttore della Scuola di specializzazione in Neurologia del Dipartimento di neuroscienze – DINOGMI e di Antonio Toscano, professore ordinario di Neurologia dell’Università di Messina e Segretario generale dell’European Academy of Neurology. GMN è promossa da ASNP (Associazione Italiana per lo Studio del Sistema Nervoso Periferico) da AIM (Associazione Italiana di Miologia) e dalla SIN a cui entrambe le Associazioni aderiscono.

(Unioneonline/v.l.)

