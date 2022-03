Si parla di logopedia nella nuova puntata di “15 minuti con…” il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta martedì 22 marzo alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, Youtube), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it. Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospite della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, sarà il dottor Valerio Leonetti, logopedista dell’Aou di Cagliarie e presidente della Commissione d’Albo dei Logopedisti di Cagliari e Oristano.

In Sardegna sono circa 40 mila, le persone con disabilità grave legata alla sordità, mentre in Italia ci sono 5 milioni di audiolesi, di cui 70 milioni sordi prelinguali. Il logopedista, figura altamente specializzati nella riabilitazione delle sordità, svolge percorsi riabilitativi volti alla ri-abilitazione alla lingua parlata e scritta, delle competenze percettivo-acustiche e all’acquisizione di un codice comunicativo-relazionale funzionale al benessere della persona sorda o ipoacusica, compresa la lingua dei segni italiana (LIS).

Il talk “15 minuti con…” ė curato da Aou Cagliari News, la testata giornalistica dell’Azienda ospedaliero universitaria. Format agile e semplice, prevede 15 minuti di botta e risposta con gli specialisti e la possibilità per il pubblico di fare domande in diretta.

