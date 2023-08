Le regole per la cura dei capelli in estate? Poche e semplici: coprire i capelli con cappelli o foulard, usare spray protettivi, sciacquare i capelli con acqua dolce dopo il bagno al mare, idratare e nutrire i capelli e asciugarli in modo naturale, evitando phon, ferri e piastre e optando per pettinature morbide e capelli raccolti.

Ma gli esperti vanno oltre. Svelando nuove tendenze e dritte per averli sempre sani e luminosi, dalle radici alle punte. «Per chi non apprezza la piega, perché va al mare e pratica sport, esiste una soluzione efficace che prevede l’applicazione del trattamento curativo senza risciacquo, senza asciugare o con una pre asciugatura veloce dei capelli, che vengono, poi, intrecciati: noi siamo specializzati nella colorazione, così quando la cliente viene per il classico ritocco, dopo il consueto shampoo e massaggio applichiamo una protezione contro i raggi solari nocivi in spray, creata ad hoc, che non richiede risciacquo e non appesantisce», spiega Serena Mottoi, hairdresser e fondatrice di Moov Parrucchieri Salone D'Essai di Olbia, che ha riaperto i battenti ieri dopo i lavori di ristrutturazione. «Altrimenti, dopo aver lavato la testa si prosegue con i trattamenti ristrutturanti, termo protettori, e si procede con la piega: le nostre clienti più giovani e dinamiche propendono per la prima soluzione, dunque per le trecce o, comunque, per il capello raccolto, ma per chi ama il liscio la piastra a vapore è un must, perché ti permette di legare i capelli e quando li sciogli non rimane il segno dell’elastico».

Per il resto, l’imprenditrice gallurese suggerisce: «Per le amanti del biondo questo è il momento migliore, perché i capelli sono privi d’acqua ed è più facile schiarirli. Il balsamo, che districa, non vale la maschera, che idrata e ristruttura, per chi non ha pazienza o tempo i trattamenti lampo, definiti “intelligenti”, penetrano nei capelli velocemente anche senza posa, ottima, poi, la tendenza di bandane e foulard, che proteggono dal sole, e guai a dimenticare di risciacquare i capelli dopo il mare per liberarli dalla salsedine».

D'estate sole, caldo, sudore e acqua del mare possono aggredire la bellezza dei capelli, soprattutto se sono lunghi, colorati e secchi. «Per averli subito morbidi, luminosi e lisci, senza aver bisogno di styling», rilancia Niko Veccia dell’omonimo atelier olbiese, tra i 100 top hair stylist italiani, «consiglio allora il trattamento ristrutturante con aloe vera e cheratina idrolizzata». Una soluzione che permette di disciplinare in profondità i capelli ricci o mossi, lisciandoli ed eliminando l’effetto crespo per un paio di mesi: perfetto, insomma, per l’estate. «Come il bob medio, facile da gestire, che valorizza al massimo i ricci naturali. Anche se la tendenza del 2023 è il wolf cut, molto scalato e pieno di volume, selvaggio, molto rock, che dal Giappone è arrivato a conquistare pure idoli della generazione Z come Miley Cyrus e Billie Elish», assicura Veccia.

«Questo taglio si accompagna di solito a una lunga frangia a tendina, ma è versatile e si adatta a valorizzare visi molto diversi: l’ideale per chi desidera una lunghezza appena sopra le spalle, ma può essere realizzato anche su capelli lunghi. Si adatta inoltre, incredibilmente, sia ai capelli lisci che a quelli mossi o ricci, e si possono ottenere buoni risultati anche coi capelli sottili. Il risultato è un hairstyle vaporoso, leggero e sbarazzino, e super facile da mantenere», aggiunge il titolare del salone di bellezza.

«Se si preferisce uno stile più classico il bob non passa mai di moda, anche se per l’autunno si accorcia un po’. Quanto al il liscio airy bob, come quello di Michelle Hunziker, col suo ciuffo rovesciato e lo styling voluminoso combatte l’effetto piatto. Ma se non vuoi dire addio ai capelli lunghi, opta per il must dell’autunno: la frangia a tendina», conclude Veccia. «È la più facile da portare e segue la crescita dei capelli trasformandosi da frangetta a ciuffo nel giro di qualche mese».

