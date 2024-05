«Con l'arrivo della bella stagione, molte persone iniziano a pensare al temuto momento della "prova costume". Questa ricorrenza annuale può essere fonte di ansia per molti, ma con la giusta guida può trasformarsi in un'opportunità per adottare uno stile di vita più sano.

Affrontare la prova costume con un approccio olistico permette infatti di coltivare un rapporto amorevole con il nostro corpo, di nutrire la nostra mente e il nostro spirito, di vivere in armonia con noi stessi e con il mondo che ci circonda. In un'epoca in cui il cibo è più accessibile che mai e le influenze esterne sono sempre presenti, il ruolo del nutrizionista deve essere anche quello di guidare gli individui verso scelte alimentari sane e sostenibili.

Attraverso l'educazione nutrizionale, la promozione dell'attività fisica e il sostegno alle scelte alimentari consapevoli, il risultato sarà sicuramente garantito. Ricordiamoci inoltre sempre, di amare e apprezzare il nostro corpo per tutto ciò che è e tutto ciò che ci permette di fare».

Pietro Senette

Nutrizionista e ricercatore

© Riproduzione riservata