In programma c’è di tutto e di più: incontri, film e attività di sensibilizzazione. A San Vero Milis si parla di salute e prevenzione.

Nell’ambito dell’iniziativa “Il mese della prevenzione” gli assessorati ai Servizi sociali e Cultura, in collaborazione con le associazioni Avis, Il Giardino di Lu e Medicina democratica, organizzano una serie di eventi sulla cura della salute con un occhio di riguardo rivolto ai tumori ginecologici e alle conseguenze di una sovraesposizione a sostanze pericolose e nocive disperse nell’ambiente.

Il primo incontro è previsto per il 20 maggio. Appuntamento alle 18 nella chiesa San Salvatore, nel giardino del museo, con il convegno scientifico dal titolo “La prevenzione dei tumori ginecologici”. Intervengono il professor Antonio Macciò e le dottoresse Filomena Panzone e Emanuela Bilancetta.

Il 26 maggio, nell’Aula Consiliare, ci sarà la proiezione del docufilm “Chemical bros” sul tema dei rischi dell’esposizione al fluoro. Appuntamento alle 18,30. Sarà presente il regista Massimiliano Mazzotta. Seguirà un dibattito con la partecipazione di Giampaolo Lilliu per l’associazione Ex esposti amianto e del dottor Francesco Carta per l’associazione Medicina democratica. Ma non è tutto. Quel giorno, per sensibilizzare la cittadinanza alla prevenzione e all’informazione, verrà simbolicamente illuminata la sede della biblioteca comunale con i colori simbolo delle varie iniziative: la “Giornata mondiale sul tumore ovarico”, promossa dalla World Ovarian Cancer Coalition e la “Giornata mondiale della Fibromialgia” promossa dall’associazione Italiana Sindrome Fibromialgica.

