L’osteoporosi, patologia cronica che altera la struttura ossea, aumentando il rischio di fratture, colpisce in Italia circa il 20% della popolazione, in particolare l’80% delle donne oltre i 50 anni in post menopausa: circa 5.000.000 di persone. Interessa in particolare le donne perché l’osteoporosi è legata al calo degli estrogeni, protagonisti nell’assorbimento del calcio.

La dieta – come spiega il nutrizionista Pietro Senette – è insieme ad un’adeguata attività fisica, la cura principale. Nella scelta degli alimenti adatti è necessario sia tener conto del contenuto dell’attore principale, il calcio, ma anche dei nutrienti che ne favoriscono l’assorbimento come la vitamina D, K e C. Occorre tuttavia evitare quegli alimenti che, pur contenendo quantità considerevoli di calcio, hanno come effetto sistemico globale il depauperamento delle scorte corporee del minerale.

Vista la stagione imminente, a chi è alla ricerca di preziose risorse calciche non resta che fare scorpacciate dei seguenti dieci superfood: cavoli, broccoli, fagioli, ceci, semi di sesamo integrale, mandorle, tarassaco, crescione, pistacchio e radicchio.

