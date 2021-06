Emergenza sangue all'azienda ospedaliera Brotzu di Cagliari. Al momento la carenza di scorte di sangue sta mettendo a rischio l'esecuzione delle attività chirurgiche programmate, quelle in urgenza e i trapianti in corso di svolgimento, fa sapere la direzione.

"Per questo motivo è importante che tutti si rechino a donare sia al centro trasfusionale dell'Arnas G. Brotzu sia ai punti di prelievo AVIS", è l'appello. “Al centro trasfusionale si può donare dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 12.30 o prenotare la donazione chiamando il numero 070539347".

La richiesta di donazioni è stata lanciata anche via social: "La donazione di sangue dovrebbe essere un dovere civico per tutti coloro che godono di buona salute e che sanno quanto sia importante avere scorte di sangue negli ospedali - si legge su Facebook - Non dovremmo rivolgere questi appelli perché le donazioni di sangue dovrebbero essere un sana abitudine dei sardi, ma invece in Sardegna viviamo una perenne situazione di scarsità. E' il momento di dare una mano, è il momento di aiutare i medici ed il personale sanitario ad effettuare le terapie salvavita, gli interventi chirurgici, le cure indispensabili per persone malate. Chiediamo a tutti di darci una mano, di dare una mano alle persone ricoverate ed alle loro famiglie, portate i vostri amici, i vostri familiari e condividete questo messaggio. Venite a donare".

(Unioneonline/v.l.)

