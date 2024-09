Il nutrizionista ci ricorda come regolarizzare la nostra dieta dopo l'estate

Durante le vacanze, insieme a noi, è andata in ferie anche la dieta! Settembre è un mese particolare, interfaccia tra estate ed autunno, ma anche mese dei buoni propositi. La prima regola d’oro per portarli a termine è la gradualità. Con il giusto approccio e senza strafare è necessario rimettere in ordine il nostro corpo e regolarizzarlo.

Lasciamo da parte, quindi, diete miracolose basate esclusivamente sul mero conteggio calorico e di dubbia validità scientifica, per concentrarci invece su approcci dietologici integrali. In questo periodo madre natura e, forse neanche troppo per caso, ci offre più di un’opportunità. Da un lato alimenti tipicamente estivi quali meloni, angurie e pesche, ma allo stesso tempo sapori tipici e sfiziosi come la deliziosa e decantata uva che iniziano a traghettarci verso l’autunno. Vitamine B, che favoriscono il rilassamento nervoso, la A e la C che contribuiscono a mantenere in salute i vasi sanguigni, ed il resveratrolo, vero elisir di giovinezza per le nostre cellule, sono gli immancabili per una remise en forme al top.

Pietro Senette – Nutrizionista e ricercatore

