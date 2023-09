Due giorni di convegno a Cagliari per parlare di deficit visivo. L’appuntamento è per il 15 e 16 settembre all’hotel Margherita, dove si riuniranno professionisti di tutta Italia in un confronto sul tema dell’intervento riabilitativo e preventivo del deficit visivo, sotto l’organizzazione dell'Istituto dei Ciechi "Francesco Cavazza" di Bologna con l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti con il patrocinio di IAPB Italia ONLUS (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità).

Oltre all’incontro, intitolato “Dalla prevenzione alla riabilitazione visiva. Percorsi, reti e opportunità”, ci sarà anche un’attività di prevenzione rivolta alla popolazione, con controlli gratuiti della vista attraverso unità mobili oftalmiche (camper attrezzati ad ambulatori oculistici) messe a disposizione da IAPB Italia, nell’area portuale di Cagliari in Via Roma, nei pressi del Molo Sanità, il 15 e il 16 settembre, dalle 10 alle 18.

«Grazie alla collaborazione del personale medico della Clinica Oculistica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari – spiegano gli organizzatori - le persone potranno ricevere un controllo della vista, semplicemente presentandosi presso le strutture mobili, in ordine di arrivo, nei limiti delle disponibilità per ciascun giorno. L’impegno per sostenere la prevenzione visiva non si esaurirà nei giorni del convegno, ma continuerà nel tempo poiché IAPB Italia donerà al Consiglio Regionale della Sardegna dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti una unità mobile oftalmica, per svolgere regolarmente campagne di prevenzione su tutto il territorio regionale, affinché possa crearsi nella popolazione e nelle istituzioni la consapevolezza che la vista è un bene prezioso insostituibile, che va protetto in ogni fase della vita».

