La Commissione politiche sociali e comunitarie del Comune di Capoterra, in collaborazione con l’associazione di volontariato Voci dell’anima, ha organizzato per domani alle 17,30, a Casa Melis, un incontro per discutere dei disturbi alimentari. Parteciperanno il sindaco, Beniamino Garau; l’assessora alle Politiche sociali, Katiuscia Garone; la presidente della Commissione politiche sociali e comunitarie, Silvia Cabras.

Durante i lavori interverranno Elisabetta Manca, presidente di Voci dell’anima, e la vice presidente Annarita Careddu.

Silvia Cabras sottolinea l’importanza dell’incontro di venerdì, rivolto ai cittadini di ogni fascia d’età: «Appuntamenti come questo servono per sensibilizzare il più possibile verso temi di estrema attualità come quello legato alla sfera dei disturbi alimentari, un problema che colpisce preadolescenti e adolescenti, soprattutto di sesso femminile. Ancora oggi i disturbi alimentari sono inseriti nella lista delle patologie psichiatriche e mancano strutture specifiche per trattare questo grande problema».

© Riproduzione riservata