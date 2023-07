Uno scrub leggero, per asportare le cellule morte e valorizzare l’abbronzatura, e la crema protettiva, per preservare da eritemi e ustioni, evitando le ore centrali della giornata e i raggi diretti del sole, continuano a essere tra i must degli accorgimenti riservati alla pelle durante la bella stagione. Così come fare regolare attività fisica e seguire una dieta equilibrata in preparazione all’estate.

Ma quest’anno a farla da padrone è il body sculpt. Che prende due piccioni con una fava. «Abbiamo aperto tre mesi fa, “debuttando” per la bella stagione, e la primissima esigenza del cliente tipo è stata quella della “prova costume”», racconta Fiorella Fazzi, titolare in società con Federica Galistu del centro estetico Effe Beauty Olbia. «In dotazione abbiamo macchinari che, grazie alla tecnologia Lpg, definiscono, snelliscono, tonificano il corpo e levigano la pelle. Sono utilizzabili tutto l’anno, ma è naturale che da aprile in poi, quando si comincia a scoprirsi, la necessità di apparire più in forma, di eliminare i cuscinetti di grasso e ridurre ritenzione idrica e cellulite è maggiore».

L’operazione è abbastanza semplice. «Si tratta di un messaggio meccanico che tonifica e leviga la pelle attraverso una tecnologia nata 36 anni fa ma sempre in evoluzione e miglioramento, che è molto richiesta, anche dagli uomini», prosegue la giovane imprenditrice olbiese, nel settore da 10 anni, apprendistato compreso. «Allo stesso modo, per la pelle del viso è possibile intervenire sia con i macchinari che con le pratiche manuali». L’elenco è lungo. «Ma la preparazione all’esposizione al sole è fondamentale», è la premessa.

«Trattamenti di medicina estetica come dermoablazione, esfoliazione e ossigenazione mirano a liftare e purificare la pelle, mentre la elettroporazione arriva fino alla cellula per rigenerarla e darle nuova vitalità: visto che con l’invecchiamento la pelle perde la stimolazione noi penetriamo nel tessuto per rinvigorire la cellula». Poi c’è l’eliminazione degli odiati peli superflui. «La ceretta è sempre meno richiesta da quando sono caduti i pregiudizi nei confronti del laser», conclude la Fazzi. «Rispetto a quelli di qualche anno fa a luce pulsata, quelli di ultima generazione sono davvero indolore, ideali anche per le zone più sensibili»

Più a sud, complice la vagonata di turisti che affollano la zona e i centri estetici d’estate, la cara, vecchia ceretta, invece, regge. «Con la precauzione di evitare l’esposizione al sole nelle ore immediatamente successive», interviene Tanya Molino, proprietaria di Afrodite a Puntaldia. Il centro estetico dei “vip” – qui sono passate super modelle e protagoniste e protagonisti della politica, dello sport e del made in Italy, come le donne della famiglia Missoni – accoglie «in 3 mesi circa 3mila persone», stima la Molino, che ha da poco aperto anche a Olbia, all’interno dell’Hotel Mercure.

«Estetica, massaggi manuali e aromaterapia sono sempre richiesti, ma lo sculpt sta spopolando, e tra gli uomini di più», conferma l’imprenditrice gallurese. «Per il body shape utilizziamo un macchinario a quattro manipoli, due per il viso e due per il corpo, con la tecnica del moulage, drenante, rimodellante, tonificante, e la preparazione con scrub e oli prima di infilare alla cliente una tutina sopra la quale viene steso un composto, che sarà spaccato una volta solidificato. Tra tutina e composto vengono trattenuti i liquidi: ci sono persone che, così facendo, hanno perso anche 9 centimetri di circonferenza». Perfetto per combattere cuscinetti di grasso, cellulite e ritenzione idrica su cosce, glutei, addome, braccia e polpacci. «La maggior parte dei clienti è soddisfatta, ma se tra una seduta e l’altra ti sfondi di aperitivi il risultato ne risente», sottolinea la titolare di Afrodite. Che in canna ha già un nuovo colpo. «Un macchinario per il viso che ho già testato su me stessa», svela la Molino. «La pelle dopo il trattamento con micro aghi risulta luminosa, tonica e levigata: una vera bomba!».

